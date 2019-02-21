Минтруд заявил об изменении порядка начисления доплат к пенсии

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-21T16:49:00+03:00

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на несправедливость при установлении материального обеспечения пенсионерам с начала 2019 года

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Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в российских регионах.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию, которое прошло накануне, указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года .

- Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), - сообщили в пресс - службе Минтруда.

Также в ведомстве подчеркнули, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП (прожиточного минимума пенсионера) на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате, россияне должны буду получить прибавку, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Госдуме обсудили передачу пенсии по наследству. Депутат Олег Нилов подчеркнул, что если "россиянин работал, с его зарплаты выплачивались страховые взносы в ПФР, но он не дожил до пенсии, то государство получает необоснованную выгоду". Он также отметил, что в данном случае родственники такого человека должны иметь гарантии возврата части неполученных им пенсионных денег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU