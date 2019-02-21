Минтруд заявил об изменении порядка начисления доплат к пенсии
Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в российских регионах.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию, которое прошло накануне, указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года .
- Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), - сообщили в пресс - службе Минтруда.
Также в ведомстве подчеркнули, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП (прожиточного минимума пенсионера) на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате, россияне должны буду получить прибавку, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Госдуме обсудили передачу пенсии по наследству. Депутат Олег Нилов подчеркнул, что если "россиянин работал, с его зарплаты выплачивались страховые взносы в ПФР, но он не дожил до пенсии, то государство получает необоснованную выгоду". Он также отметил, что в данном случае родственники такого человека должны иметь гарантии возврата части неполученных им пенсионных денег.
Путин - об индексации пенсий.
ИСТОЧНИК KP.RU