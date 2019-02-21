В России расширят категорию граждан, которым запретят работать с секретными документами

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-21T16:16:10+03:00

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Законодательство, касающееся работы граждан с секретными документами, планируют ужесточить. Это значит, что в доступе к гостайне может быть отказано не только людям, которые были ранее судимы по тяжким статьям, но даже тем, кто привлекался, например, за побои. Такие граждане не смогут претендовать на определенные должности, где предполагается работа с секретной документацией. Даже амнистия не сможет исправить ситуацию.

Проект постановления «О внесении изменений в «Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне» уже поступил в правительство. Поправки разработаны специалистами ФСБ при участии экспертов Минобороны и других силовых ведомств. Сама суть документа в том, чтобы закрыть доступ к сведениям различной секретности всем, кто проходил «по уголовному делу о совершении по неосторожности преступления против государственной власти или об умышленном преступлении».

Сегодня законодательство ограничивает доступ тем людям, кто обвинялся в шпионаже, госизмене, организации мятежей, диверсиях, экстремизме, превышении и присвоении должностных полномочий, нецелевом расходование бюджетных средств и внебюджетных фондов, взятках и тд, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в армии появится новый курс по защите государственной тайны. Проходить его будут все военнослужащие, независимо от ранга и чина. Это позволит держать важную информацию на замке. Планируется, что занятия по сохранению гостайны начнутся с 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU