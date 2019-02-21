«Назло соседу сожгу хату»: В Госдуме оценили стремление Украины разорвать договор по Азовскому морю

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-21T16:43:40+03:00

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Украину не покидают мысли о том, что нужно расторгнуть с Россией договор по Азовскому морю. Глава украинского МИД Павел Климкин подчеркнул, что произойдет это, как только страна будет иметь достойный ответ «одновременно в трех сферах: безопасности, экономической и в юридической».

В Госдуме уверены, что расторжение соглашения – это недальновидный шаг. Украина сделает хуже только себе, так как этот документ определяет права страны на выход в воды Азовского моря.

- Часть украинских территорий омывается водами Азовского моря. Киеву необходим договор с Россией, чтобы украинские суда могли свободно там ходить, пересекая Керченский пролив. Наша страна не запрещает соседям этого делать, главное, не надо нарушать правила. У нас есть выход в море и стремление Киева отказаться от удобных для них договоренностей напоминает историю «назло соседу сожгу хату», — прокомментировал ситуацию ФАН член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

ИСТОЧНИК KP.RU