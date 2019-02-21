2019-02-21T17:17:24+03:00
Общество

В архангельской Рикасихе не будут размещать мусорный полигон

Объект исключен из территориальной схемы обращения с отходами
Антон БАЛУЕВ
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Об этом заявил председатель областной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и экологии Общественной палаты Александр Тропин. В комиссию входят более 80 общественников, депутатов, представителей муниципалитетов, экспертов и неравнодушных граждан.

11 февраля на оперативном совещании в правительстве Архангельской области губернатор Игорь Орлов предложил изучить альтернативные площадки для размещения полигона. Он подчеркнул, что это сделать необходимо в системе открытого общественного контроля.

Исключив Рикасиху, общественники ищут альтернативную точку для полигона твердых коммунальных отходов. 14 марта на очередном заседании комиссии они будут решать: строить ли один межмуниципальный объект обращения с ТКО, или три объекта - в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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