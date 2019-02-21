2019-02-21T17:26:13+03:00
Общество

В Сербии может появиться аналог «Лидеров России»

Демократическая партия Сербии предложила создать в стране конкурс управленцев нового поколения
Михаил КОСОВ
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На своей странице в Фейсбуке член координационного совета Демократической партии Сербии Милош Джурин поделился впечатлениями о поездке в Москву на прошлой неделе. В столице России его друзья представили ему различные проекты, один из которых, по словам Милоша Джурина, «особенно бросается в глаза».

«Чтобы привлечь молодых, образованных и талантливых людей в политику, или на топ-позиции в бизнесе власти разработали программу «Лидеры России». В этом году более 200.000 молодых человек приняли в ней участие. В финал выйдут 300 человек, каждый из них получит около 15.000 евро на обучение и наставника в лице высшего государственного должностного лица, или топ-менеджера частной кампании. Для этого не нужно быть в какой-либо определенной партии, рассчитывать на помощь родственников или знакомых. Важно только одно качество - ваш талант и профессионализм. После конкурса лучшие назначаются на очень высокие и ответственные должности в правительстве и бизнесе. Я предлагаю, что бы мы и наша партия применили этот опыт в Сербии для социального лифта нашей молодежи!».

Кстати, в «Лидерах России» участвуют не только россияне, но и русскоязычные граждане из 68 стран. Что свидетельствует о востребованности такого рода проектов за пределами России. Поэтому не исключено, что инициатива демпартии Сербии будет поддержана.

СПРАВКА

Конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной в мае 2018 года указом президента Владимира Путина. Это конкурс для руководителей нового поколения, которые определят будущее страны. Он проводится во второй раз и собрал более 277 тысяч заявок. Финал конкурса пройдет в Сочи 13-17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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