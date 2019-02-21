2019-02-21T18:09:31+03:00
В мире

Назарбаев принял указ об отставке правительства

Ранее президент Казахстана выступил с критикой в адрес действующего состава власти
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Назарбаев принял указ об отставке правительстваНазарбаев принял указ об отставке правительстваФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.

- Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича, - говорится в официальном документа.

Ранее президент Казахстана выступил с критикой действующего состава правительства и заявил, что кабинет в ближайшее время должен уйти в отставку.

Согласно новому указу, членам правительства поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового правительства.

До сегодняшнего дня должность премьер-министра Казахстана занимал Бакытжан Сагинтаев, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года премьер - министр РФ Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказали об «образцовых отношениях» между двумя странами.. Россия и Казахстан планируют увеличить товарооборот и создавать новые инвестиционные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 году
Умерла актриса из «Глухаря» Дарья Егорычева
В Москве из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали здание Минобрнауки
Путин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом
Иностранные автоперевозчики могут лишиться поддержки из бюджета
Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе
В Сербии может появиться аналог «Лидеров России»
В архангельской Рикасихе не будут размещать мусорный полигон
В центре Москвы на проезжую часть рухнул автокран
Лавров заявил о необходимости отказа от санкций
«Назло соседу сожгу хату»: В Госдуме оценили стремление Украины разорвать договор по Азовскому морю
В России расширят категорию граждан, которым запретят работать с секретными документами
Минтруд заявил об изменении порядка начисления доплат к пенсии
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС
Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом
Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка