Назарбаев принял указ об отставке правительства

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-21T18:09:31+03:00

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства.

- Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича, - говорится в официальном документа.

Ранее президент Казахстана выступил с критикой действующего состава правительства и заявил, что кабинет в ближайшее время должен уйти в отставку.

Согласно новому указу, членам правительства поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового правительства.

До сегодняшнего дня должность премьер-министра Казахстана занимал Бакытжан Сагинтаев, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года премьер - министр РФ Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказали об «образцовых отношениях» между двумя странами.. Россия и Казахстан планируют увеличить товарооборот и создавать новые инвестиционные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU