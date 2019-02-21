Иностранные автоперевозчики могут лишиться поддержки из бюджета

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-21T18:10:20+03:00

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Отечественные автоперевозчики, работающие на международных направлениях, выступили с инициативой. Они предлагают Минтрансу лишить зарубежных конкурентов поддержки из бюджета. В качестве меры предлагается субсидировать грузоотправителям логистические затраты только в том случае, если они заключают договоры с российскими компаниями. Минтранс инициативу оценил и поддержал ее. Эта мера позволит развивать российский бизнес, так как около половины товаров, которые экспортируют из нашей страны, приходятся на иностранных игроков.

Если документ будет поддержан на всех этапах, то грузоотправители смогут рассчитывать повышенные на компенсации. Речь идет о выплатах из бюджета на транспортные расходы тех компаниям, которые отправляют за границу высокотехнологичные товары. Раньше сумма возврата достигала 80%, объемы в финансирования в 2017–2019 годах составляют 26,3 млрд рублей. Условия изменились с 1 января 2019 года, размер субсидий снизили с 7% от стоимости контракта.

Перевозчики подчеркивают, что в нынешних условиях бизнес предпочитает работать с иностранными транспортными компаниями, так как это удобнее из-за нюансов российского законодательства. Увеличение субсидий для отечественных транспортников поможет развить отрасль, дополнительные средства пойдут на обновление автопарка и создание достойной конкуренции иностранным перевозчикам, пишет газета «Известия».

Работа водителя большегрузного авто не из самых простых. В основном за рулем многотонных фур мужчины, но встречаются и женщины. Уже два года Евгения Маркова колесит по стране. 34-летняя блондинка не единственная в России, но, пожалуй, самая популярная дальнобойщица. Всего у нас около 50 женщин - водителей большегрузов. Bсе они скрывают свою профессию. И не потому что стыдятся, а из страха, что уволят. Минтруд не одобряет!

ИСТОЧНИК KP.RU