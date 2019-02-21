Путин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-21T18:35:43+03:00

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Президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ подготовить совместно с Минюстом, МВД, СПЧ меры по активизации правовой защиты россиян за рубежом. Такое решение принято по итогам заседания СПЧ, которое состоялось 11 декабря 2018 года.

- Необходимо разработать комплекс мер по активизации деятельности, направленной на обеспечение эффективной правовой защиты соотечественников, проживающих за рубежом. Нужно привлечь к этой деятельности на регулярной основе представителей правозащитных институтов и других структур российского гражданского общества, - указано в документе на сайте Кремле.

Доклад по этому вопросу указанным ведомствам необходимо представить до 1 июля 2019 года, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства также встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU