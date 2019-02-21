2019-02-21T18:35:43+03:00
Общество

Путин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом

Президент РФ потребовал привлекать к этой работе представителей правозащитных институтов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом Фото: Алексей Никольский/ТАССПутин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ подготовить совместно с Минюстом, МВД, СПЧ меры по активизации правовой защиты россиян за рубежом. Такое решение принято по итогам заседания СПЧ, которое состоялось 11 декабря 2018 года.

- Необходимо разработать комплекс мер по активизации деятельности, направленной на обеспечение эффективной правовой защиты соотечественников, проживающих за рубежом. Нужно привлечь к этой деятельности на регулярной основе представителей правозащитных институтов и других структур российского гражданского общества, - указано в документе на сайте Кремле.

Доклад по этому вопросу указанным ведомствам необходимо представить до 1 июля 2019 года, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства также встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 году
Умерла актриса из «Глухаря» Дарья Егорычева
В Москве из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали здание Минобрнауки
Иностранные автоперевозчики могут лишиться поддержки из бюджета
Назарбаев принял указ об отставке правительства
Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе
В Сербии может появиться аналог «Лидеров России»
В архангельской Рикасихе не будут размещать мусорный полигон
В центре Москвы на проезжую часть рухнул автокран
Лавров заявил о необходимости отказа от санкций
«Назло соседу сожгу хату»: В Госдуме оценили стремление Украины разорвать договор по Азовскому морю
В России расширят категорию граждан, которым запретят работать с секретными документами
Минтруд заявил об изменении порядка начисления доплат к пенсии
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС
Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом
Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка