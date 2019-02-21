Путин поручил кабмину разработать меры правовой защиты россиян за рубежом
Президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ подготовить совместно с Минюстом, МВД, СПЧ меры по активизации правовой защиты россиян за рубежом. Такое решение принято по итогам заседания СПЧ, которое состоялось 11 декабря 2018 года.
- Необходимо разработать комплекс мер по активизации деятельности, направленной на обеспечение эффективной правовой защиты соотечественников, проживающих за рубежом. Нужно привлечь к этой деятельности на регулярной основе представителей правозащитных институтов и других структур российского гражданского общества, - указано в документе на сайте Кремле.
Доклад по этому вопросу указанным ведомствам необходимо представить до 1 июля 2019 года, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам ежегодного послания Федеральному собранию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства также встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU