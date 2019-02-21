2019-02-21T18:45:07+03:00
Общество

Первый женский экипаж NASA выйдет в открытый космос в 2019 году

Американки Энн Макклейн и Кристину Кук назначены ответственными за выполнение новой задачи на МКС
Ася РОМАНЧУК
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Первый женский экипаж выйдет в открытый космос в 2019 годуПервый женский экипаж выйдет в открытый космос в 2019 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый женский экипаж выйдет в открытый космос в 2019 году. Это будут американки Энн Макклейн и Кристина Кук . Они назначены ответственными за выполнение новой задачи на Международной космической станции. Пока в NASA не обговаривают работу, которую предстоит выполнить женскому экипажу. Но их кандидатуры уже согласованы.

Астронавты Макклейн и Кук подтвердили, что назначены на миссию.

- Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа, - сообщила Кристина Кук на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

С 1984 года это будет первый женский экипаж. До этого все работы за пределами МКС проводились только при участии мужчин-астронавтов.

Первой женщиной, которая вышла в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая, сообщает Пятый канал.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что планируют запустить для туристов вип-станцию на орбите. Увидеть мир глазами космонавта можно будет всего за 100 тысяч долларов. Комфортабельная каюта с большим иллюминатором, туалет со всеми удобствами, разносолы на завтрак, обед и ужин, возможность вечером выйти погулять «на воздух» - в открытый космос… О таком не могли и мечтать те семь очень богатых туристов, которым удалось слетать на экскурсию на Международную космическую станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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