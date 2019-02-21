Путин попросил сделать жизнь заключенных полегче
Глава государства дал поручения по итогам Совета по правам человека
Владимир Путин. Фото Алексей Никольский / ТАСС
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Владимир Путин поручил ФСИН и Совету по правам человека энергичней заняться правами заключенных и "представить предложения по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых".
Предстоит проанализировать соблюдения норм санитарной площади в камерах и сформулировать идеи, как сделать жизнь находящихся за решеткой легче. Это одно из поручений, которые президент сделал по итогам проведенного им в конце прошлого года Совета по правам человека.
Напомним, что сегодня Госдума в первом чтении одобрила президентскую поправку в Уголовный кодекс против криминальных главарей.
ИСТОЧНИК KP.RU