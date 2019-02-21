2019-02-21T19:03:39+03:00
Звезды

В cети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне Джоне

Премьера "Рокетмена" в России назначена на 6 июня этого года [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне ДжонеВ Сети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне ДжонеФото: EAST NEWS
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На YouTube появился первый полноценный трейлер байопика об британском музыканте Элтоне Джоне под названием "Рокетмен".

Легендарного музыканта сыграл молодой актер Тэрон Эджертон. Создатели киноленты с самого начала заявили, что «фильм основан на невероятной фантазии», так что зрителя ждет настоящее костюмное шоу по мотивам жизни и творчества самого Джона.

В Сети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне Джоне.

Премьера фильма о культовом музыканте в России назначена на 6 июня этого года. В ировой прокат кинолента выйдет 31 мая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября прошлого года английский музыкант Элтон Джон отменил выступление во Флориде из-за болезни. Врачи диагностировали у исполнителя воспаление уха.

Перед этим, в январе 2018 года, британец заявил, что покидает сцену из-за болезни. Об этом сообщило издание Daily Mirror. Музыкант уже был госпитализирован ранее, виной болезни стала бактериальная инфекция, которую он подхватил на гастролях в Южной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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