В cети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне Джоне
На YouTube появился первый полноценный трейлер байопика об британском музыканте Элтоне Джоне под названием "Рокетмен".
Легендарного музыканта сыграл молодой актер Тэрон Эджертон. Создатели киноленты с самого начала заявили, что «фильм основан на невероятной фантазии», так что зрителя ждет настоящее костюмное шоу по мотивам жизни и творчества самого Джона.
В Сети появился первый полноценный трейлер байопика об Элтоне Джоне.
Премьера фильма о культовом музыканте в России назначена на 6 июня этого года. В ировой прокат кинолента выйдет 31 мая.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября прошлого года английский музыкант Элтон Джон отменил выступление во Флориде из-за болезни. Врачи диагностировали у исполнителя воспаление уха.
Перед этим, в январе 2018 года, британец заявил, что покидает сцену из-за болезни. Об этом сообщило издание Daily Mirror. Музыкант уже был госпитализирован ранее, виной болезни стала бактериальная инфекция, которую он подхватил на гастролях в Южной Америке.
ИСТОЧНИК KP.RU