Евгения Медведева опередила Елизавету Туткамышеву в короткой программе Кубка России

СЕГОДНЯ 19:45 2019-02-21T19:45:31+03:00

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Сегодня, 21 февраля, в Великом Новгороде на Кубке России в бой за победу вступили женщины. Они представляют свою короткую программу и главная битва вечера - это противостояние Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой. Именно по итогам данного турнира решится, кто же поедет третьим номером сборной России на чемпионат мира в Японию.

И вот, короткую программу лучше откатала Женя - она получила от судей 76.89 балла. А вот показатели Елизаветы оказались чуть скромнее - от арбитров она получила 72.21 балла. Обе фигуристки выступали в первой разминочной группе. И пока что Медведева - первая, а Туктамышева - вторая. Состязания в данный момент продолжаются. Совсем скоро на лед должна выйти третья претендентка на место - Станислава Константинова.

Напомним, что неформально первые два места на ЧМ-2019 в японскую Сайтаму застолбили за собой Алина Загитова и Софья Самодурова, которые ярко проявили себя на чемпионате Европы. Третье место в национальной команде пока что под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU