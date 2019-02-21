Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей за выборами

СЕГОДНЯ 19:45 2019-02-21T20:15:42+03:00

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Российская делегация на Парламентской ассамблее ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что данный принцип «не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов», сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля ОБСЕ призвала Киев пересмотреть решение о российских наблюдателях на выборах президента Украины. Председатель Организации в беседе с главой МИД Незалежной выразил сожаление по поводу запрета гражданам России участвовать в наблюдательной миссии БДИПЧ.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта этого года. На данный момент ЦИК зарегистрировал 44 претендента. К слову, Россия решила не направлять своих наблюдателей на Украину просто из соображений их безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/631422" frameborder="0"></iframe> Лавров и Тиллерсон проводят переговоры на министерской встрече ОБСЕ в Вене.Основными темами обсуждения станут ситуация на Украине и в Сирии, а также давление на российские СМИ со стороны властей США

ИСТОЧНИК KP.RU