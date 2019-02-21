2019-02-21T19:51:32+03:00
Спорт

Словенский защитник Миха Мевля перешел из "Зенита" в "Ростов"

Футболист ранее уже играл за донской клуб
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Весна 2017 года. Миха Мевля играет за "Ростов" в Лиге Европы в матче против "Манчестер Юнайтед".Весна 2017 года. Миха Мевля играет за "Ростов" в Лиге Европы в матче против "Манчестер Юнайтед".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболист сборной Словении Миха Мевля перешел на правах аренды до конца сезона из "Зенита" в ФК "Ростов". В эту зиму, как ожидалось, защитник переедет в Италию в клуб "Эмполи". Однако сделка сорвалась, а игрок уже отбыл из расположения "Зенита".

И вот сегодня, 21 февраля, было официально объявлено о том, что Мевля переходит в состав "Ростова" на правах аренды.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе словенского защитника на правах аренды до конца сезона, - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Мевля с 2016 по 2017 год играл за "Ростов" и именно с берегов Дона перешел в питерскую команду. За "Зенит" с того времени успел провести 43 матча, забив 1 гол.

В разное время Мевля играл за бухарестское "Динамо", швейцарскую "Лозанну".

ИСТОЧНИК KP.RU

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