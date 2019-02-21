Российский УАЗ "Хантер" из внедорожника превратился в грузовик
Внедорожник УАЗ "Хантер" теперь официально стал считаться малотоннажным грузовиком. До этого машина официально позиционировалась как легковой автомобиль.
Подобные изменения обусловлены желанием завода продолжить производство "Хантера" без подушек безопасности для водителя. А для легковых автомобилей это требование считается обязательным.
Кроме того, новый автомобиль оснастят системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системой тормозов, сообщает "Российская газета".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года модернизированный УАЗ «Патриот» начали собирать на Ульяновском автозаводе. Стартовало производство серийного внедорожника, модели 2019 года. Машина будет собраться в четырех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». Изменения коснулись как внешнего вида авто, так и ходовых частей, узлов и агрегатов.
Например, машина получила новый модифицированный двигатель ZMZ-Pro, а в 2,7-литровом бензиновом двигателе заменили поршни, выпускной коллектор и клапаны с повышенной термоустойчивостью.
ИСТОЧНИК KP.RU