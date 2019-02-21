СЕГОДНЯ 21:13 2019-02-21T21:21:27+03:00

Российский УАЗ "Хантер" из внедорожника превратился в грузовик Фото: производителя

Решение связано с желанием завода продолжить производство машины без подушек безопасности для водителя

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Внедорожник УАЗ "Хантер" теперь официально стал считаться малотоннажным грузовиком. До этого машина официально позиционировалась как легковой автомобиль.

Подобные изменения обусловлены желанием завода продолжить производство "Хантера" без подушек безопасности для водителя. А для легковых автомобилей это требование считается обязательным.

Кроме того, новый автомобиль оснастят системой ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системой тормозов, сообщает "Российская газета".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года модернизированный УАЗ «Патриот» начали собирать на Ульяновском автозаводе. Стартовало производство серийного внедорожника, модели 2019 года. Машина будет собраться в четырех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум». Изменения коснулись как внешнего вида авто, так и ходовых частей, узлов и агрегатов.

Например, машина получила новый модифицированный двигатель ZMZ-Pro, а в 2,7-литровом бензиновом двигателе заменили поршни, выпускной коллектор и клапаны с повышенной термоустойчивостью.

ИСТОЧНИК KP.RU