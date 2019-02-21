СЕГОДНЯ 21:47 2019-02-21T21:56:47+03:00

Результат лыжника Устюгова в спринте на ЧМ аннулировали после инцидента с Клебо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин во время соревнования получил две желтые карточки

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Результат российского лыжника Сергея Устюгова, который он показал в спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде, был аннулирован.

Дело в том, что во время полуфинального забега между россиянином и норвежцем Йоханнесом Клебо произошло небольшое столкновение. В результате него Устюгов едва не упал. Клебо в итоге стал победителем гонки, а Устюгов не вышел в финал.

После финиша спортсмены вступили в конфликт, в ходе которой Устюгов толкнул соперника. В итоге, Устюгов получил две желтые карточки за неспортивное поведение.

Сборная России подала протест на поведение норвежца на трассе, однако жюри его отклонило, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что лыжник Сергей Устюгов едва не подрался с Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира. Норвежец нагло подрезал россиянина на лыжне, лишив шансов на медаль. Россиянин занял пятое место по итогам соревнования.

Сергей Устюгов и Станислав Волженцев бегут в одном забеге на ЧР в Сыктывкаре.В спринте на Чемпионате России по лыжным гонкам были нешуточные баталии: https://www.kp.ru/daily/26810.7/3845864/

ИСТОЧНИК KP.RU