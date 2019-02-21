2019-02-21T22:26:44+03:00
В мире

Нетаньяху планирует встретиться с Путиным 27 февраля

В четверг оба лидера провели телефонный разговор, обсудив ближневосточную тематику
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Нетаньяху планирует встретиться с Путиным 27 февраляНетаньяху планирует встретиться с Путиным 27 февраляФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в следующую среду, 27 февраля.

В четверг, 21 февраля, лидеры обеих стран провели телефонный разговор, в ходе которого была затронута тема стран ближнего Востока.

Это будет первый визит Нетаньяху в российскую столицу после гибели самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета израильской авиации, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях премьер-министр Польши отказался от визита в Израиль из-за слов Нетаньяху о Холокосте. Ранее израильский политик заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами".

В четверг, 14 февраля, израильский премьер прокомментировал польский закон, предусматривающий ответственность за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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