2019-02-21T22:46:31+03:00
Наука

Египетский спутник вывели на целевую орбиту

Ранее Egyptsat-A запустили с космодрома Байконур
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Египетский спутник вывели на целевую орбитуЕгипетский спутник вывели на целевую орбитуФото: ТАСС
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Египетский спутник Egyptsat-A, запущенный в четверг, 14 февраля, с космодрома Байконур, выведен на целевую орбиту. Это первый пуск российской ракеты в 2019 году.

- Аппарат выведен на целевую орбиту, телеметрия идет. Во время выведения были погрешности, но все штатно, - сообщили в Роскосмосе.

После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне, сообщает "ТАСС".

Чуть позже стало известно, что разгонный блок "Фрегат" компенсировал своим маневром недовыведение третьей ступенью ракеты "Союз-2.1б" египетского спутника Egyptsat-A на целевую орбиту.

- Спутник вышел на связь, телеметрия отличная, аппарат сориентирован на Солнце. На текущий момент нет замечаний, - отметили в Роскосмосе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскосмос собирается возить на МКС по шесть туристов в год, начиная с 2020 года. Желающему космическая экскурсия обойдется в несколько десятков миллионов долларов.

Пуск ракеты Рокот с спутником Sentinel-3B с Плесецка. Ухта.Запуск 25.04 2018 года в 20:57

ИСТОЧНИК KP.RU

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