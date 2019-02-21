Умер Питер Торк - бас-гитарист рок-группы The Monkees

СЕГОДНЯ 22:55 2019-02-21T23:04:46+03:00

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Умер Питер Торк - бывший бас-гитарист американского поп-рок-квартета The Monkee. Ему было 77 лет. Сообщение о смерти музыканта было опубликовано в четверг, 21 февраля, в официальном аккаунте артиста в Facebook.

- С тяжелым, разбитым сердцем мы сообщаем печальную весть о том, что наш друг, ментор, учитель и удивительной души человек - Питер Торк - ушел из этого мира, - говорится на страничке музыканта.

Причины смерти артиста не называются, однако известно, что в 2009 году он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли гортани.

Группа The Monkees была создана в 1965 году и пик ее популярности пришелся на 1966-1971 годы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 21 февраля, в возрасте 85 лет умер легендарный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд. Модельер скончался после продолжительной болезни. В последние несколько недель его самочувствие с каждым днем становилось все хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU