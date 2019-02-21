В Испании женщина насмерть отравилась грибами в элитном ресторане

21 Февр. 23:24 2019-02-21T23:24:45+03:00

В мишленовском заведении она заказала блюдо со сморчками

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В Испании женщина скончалась через несколько часов после посещения дорогого элитного ресторана, отмеченного звездой Мишлен. Причиной смерти стало блюдо из сморчков.

Как сообщает Daily Mail, Мария Хесус Фернандес Кальво отмечала с семьей в ресторане RiFF в Валенсии день рождения ее мужа. Женщина заказала рис с грибами. После возвращения вечером домой женщине стало плохо: ее рвало, началась диарея, а утром она умерла.

Симптомы отравления проявились также у 46-летнего мужа и десятилетнего сына Марии, а также еще у девяти посетителей этого ресторана. Заведение закрыли на время проведения расследования.

Издание отмечает, что настоящие сморчки содержат в сыром виде опасный токсин. Их надо правильно готовить, долго вымачивая в молоке, и ни в коем случае не употреблять в сыром виде.

Дегустационное меню, которое заказала семья Кальво, обычно стоит 85 евро и состоит из семи блюд, включая такие, как свиное ухо и сезонные грибы.

Полиция и Минздрав ждут результатов вскрытия, чтобы узнать, умерла ли женщина от отравления или от захлебнулась во сне рвотой. Также выясняется, не попал ли в блюдо ложный сморчок, являющийся очень ядовитым грибом. Всех сотрудников ресторана вызвали на проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU