"Всемерную помощь готов оказать" - самарский губернатор о ситуации с покойником у здания администрации

СЕГОДНЯ 00:13 2019-02-22T00:22:06+03:00

Глава области поручил провести проверку инцидента и разыскивает родственников покойного, которого не могли похоронить

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Самарская областная администрация готова оказать помощь родственникам покойного Валерия Малеева, тело которого в гробу стояло у здания регионального правительства. Об этом в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как писал ранее сайт "КП", 21 февраля перед зданием администрации выставили гроб с покойником. Выяснилось, что родным не позволили похоронить мужчину на кладбище Рубежное, поэтому родственники покойного привезли его под окна самарских властей.

"Я, конечно, возмущен ситуацией — не тем, что произошло, а вот если действительно не дали захоронить. Дал жесткие поручения своему вице-губернатору, который работает с правоохранительными органами, курирует антикоррозионную деятельность. Надо жесткую проверку этой ситуации провести", - сказал он.

Кроме того, проверку проведут и на городском уровне, поскольку погребение усопших входит в полномочия муниципалитетов. Губернатор пообещал, что разбираться в случившемся будут самым жестким образом.

По его словам, сейчас сотрудники администрации разыскивают родственников покойного, чтобы узнать, чем можно им помочь.

"Поскольку сейчас никакого гроба там нет, считаю для себя важным найти родственников, чтоб помочь этим людям, но пока не могу их найти. Всемерную помощь готов оказать.", - пояснил глава Самарской области.

Отметим, что в мэрии Самары заверили, что родственники покойного Малеева получили разрешение на захоронение тела на муниципальном кладбище беспрепятственно и в день обращения, 20 февраля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/693396" frameborder="0"></iframe> В Самаре женщина, отчаявшаяся похоронить родственника на кладбище, привезла гроб с телом к зданию правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU