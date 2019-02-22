В Каире умер собкор ВГТРК Андрей Попов

СЕГОДНЯ 00:43 2019-02-22T00:43:26+03:00

Андрей Попов скончался в четверг в возрасте 71 года

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Умер российский журналист, собственный корреспондент ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов. Об этом сообщили его коллеги в эфире телеканала "Россия 24".

Сообщается, что журналист скончался в Каире в четверг. Ему был 71 год.

Попову стало плохо во время ежедневной утренней прогулки. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Не стало Андрея Евгеньевича Попова — замечательного журналиста, продюсера, человека, который почти полвека своей жизни отдал служению профессии; человека, который до последнего дыхания оставался верен своему долгу, который как никто знал этот огнеопасный, этот сложный регион… Умер мой друг, мой старший товарищ, мой коллега, у которого я учился, в том числе, отношению к профессии, к жизни, к людям", — рассказал шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков.

Андрей Попов родился в 1948 году в Будапеште. После окончания в 1971 году отделения журналистики МГИМО направлен в Гостелерадио СССР. Работал редактором, корреспондентом в отделе радиовещания на арабские страны. С 1982 года руководил региональным отделением Гостелерадио в странах Ближнего Востока и Африки. Прошел несколько вооруженных конфликтов, 5 лет проработал в Ливане во время гражданской войны.

Последние годы работал собственным корреспондентом ВГТРК в Египте. В его послужном списке интервью с такими политическими деятелями, как Ясир Арафат, Амр Муса, Ицхак Рабин, Беньямин Нетаньяху.

ИСТОЧНИК KP.RU