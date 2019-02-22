2019-02-22T01:14:16+03:00
Звезды

Актера из сериала "Империя" арестовали за инсценировку нападения на самого себя

Джусси Смоллет решил обратить на себя внимание, чтобы ему повысили зарплату
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер Джусси СмоллетАктер Джусси СмоллетФото: REUTERS
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В Чикаго арестовали актера, исполняющего одну из ролей в сериале "Империя", Джусси Смоллета. Его обвиняют в даче ложных показаний о том, что на него было совершено нападение на почве расизма, сообщил представитель полиции города Эдди Джонсон.

Как передает ABC News, афроамериканец и открытый гей Смоллет заявил, что на улице на него напали двое белых мужчин, избили, облили отбеливателем и накинули на шею веревку, сопровождая все это расистскими и гомофобными выкриками, а также повторяли лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа "Make America great again".

Актер после этого попал в больницу с переломом ребра и подал заявление в полицию.

Однако когда в ходе следствия задержали двух подозреваемых в нападении, оказалось, что это братья актера. Один из них тренировал Смоллета, второй снимался в массовке в "Империи". Они признались. что получили от родственника 3,5 тысячи долларов за инсценировку нападения. По нападавших, их брат был недоволен своей зарплатой и решил обратить на себя внимание.

Ранее Смоллетт подделал письмо с угрозами в свой адрес, используя расистские и гомофобные выражения, которое направил на студию 20th Century Fox, где он работал. Судья установил залог актеру в сто тысяч долларов. Скорее всего он воспользуется этой возможностью. Суд назначен на 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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