2019-02-22T02:26:33+03:00
Спорт

Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Россию представят "Краснодар" и санкт-петербургский "Зенит"
Юлия ДИВЕЕВА
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Игроки ФК "Краснодар" после победы над командой "Байер"Игроки ФК "Краснодар" после победы над командой "Байер"Фото: REUTERS
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Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы. В четверг завершились ответные матчи 1/16 финала.

В следующий этап прошли два российских клуба "Зенит" и "Краснодар", которые в ответных встречах обыграли соответственно "Фенербахче" и "Байер".

Вместе с ними борьбу за кубок продолжат такие клубы, как "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Челси" (Англия), "Арсенал" (Лондон, Англия), "Бенфика" (Португалия), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Динамо" (Киев, Украина), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Ренн" (Франция), "Севилья" (Испания), "Славия" (Прага, Чехия), передает “Чемпионат”.

С кем из них будут играть наши команды в 1/8 финала, станет известно после жеребьевки, которая пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне. На этом этапе клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Сами матчи запланированы на 7 и 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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