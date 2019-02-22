Нашли дневник маршала Малиновского с анализом причин поражений в начале ВОВ

СЕГОДНЯ 02:49 2019-02-22T02:55:42+03:00

Полководец считал, что у большинства советских командиров не было необходимого опыта для успешного ведения боев

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В Центральном архиве Минобороны обнаружили дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского. В нем названы причины поражений в начале Великой Отечественной. Об этом сообщил кандидат исторических наук Александр Ясаков.

По его словам, записи охватывают период с марта 1941 по февраль 1943 года. В них "красной нитью" проходит тема неспособности части советского генералитета решать боевые задачи.

"Речь велась о командном составе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как явственно прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью. По сути, проходили повсеместно", — сказал Ясаков в ходе выступления на круглом столе памяти Малиновского в Общественной палате.

Историк отмечает, что маршал пишет в дневниках не о личных качествах отдельных командиров, а "с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя".

"Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать — через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было", - процитировал Ясаков мемуары Малиновского.

Кроме того директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов сообщил, что скоро будет опубликован рассекреченный доклад, который Малиновский направил в Москву во время Гражданской войны в Испании (1936 — 1939 годы).

ИСТОЧНИК KP.RU