Запуск "Союз-СТ" со спутниками OneWeb отложили на день

СЕГОДНЯ 04:00 2019-02-22T04:10:10+03:00

Возникла необходимость изучить данные о старте "Союз-2.1б" с египетским EgyptSat-A с Байконура

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Как минимум на день отложили запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутниками британской компании OneWeb. Об этом сообщил в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер. По его словам, необходимо изучить данные о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура.

"Рад был увидеть, что запуск спутника EgyptSat-A был успешным, но необходимо изучить больше данных, прежде чем продолжить", - написал Уайлер в Twitter.

Запуск "Союза-СТ" должен состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Первоначально старт был назначен на 26 февраля.

Ранее 21 февраля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A. Спутник успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат". Однако в Роскосмосе сообщили о "погрешностях" в ходе запуска, пишет ТАСС.

По данным агентства, после работы третьей ступени "Союза" было зафиксировано отклонение орбиты спутника на 60 км, однако его парировал разгонный блок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/693420" frameborder="0"></iframe> На севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя.Видео: Кирилл Пинчук

ИСТОЧНИК KP.RU