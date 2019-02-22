Запуск "Союз-СТ" со спутниками OneWeb отложили на день
Как минимум на день отложили запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутниками британской компании OneWeb. Об этом сообщил в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер. По его словам, необходимо изучить данные о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура.
"Рад был увидеть, что запуск спутника EgyptSat-A был успешным, но необходимо изучить больше данных, прежде чем продолжить", - написал Уайлер в Twitter.
Запуск "Союза-СТ" должен состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Первоначально старт был назначен на 26 февраля.
Ранее 21 февраля с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A. Спутник успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат". Однако в Роскосмосе сообщили о "погрешностях" в ходе запуска, пишет ТАСС.
По данным агентства, после работы третьей ступени "Союза" было зафиксировано отклонение орбиты спутника на 60 км, однако его парировал разгонный блок.
На севере Свердловской области упали ступени ракеты-носителя.Видео: Кирилл Пинчук
ИСТОЧНИК KP.RU