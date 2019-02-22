2019-02-22T05:09:08+03:00
Общество

"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево

Часть рейсов в Москву будут перенаправлены в Домодедово, Нижний Новгород и Санкт-Петербург
Юлия ДИВЕЕВА
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В расписании рейсов "Аэрофлота" произошли изменения.В расписании рейсов "Аэрофлота" произошли изменения.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания "Аэрофлот" отменила 25 рейсов, назначенных на 21 и 22 февраля, с вылетом и посадкой в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

В пресс-службе компании пояснили, что решение об отмене как внутренних, так и международных рейсов принято в связи с тем, что на аэродроме взлётно-посадочные полосы будут поочередно закрыты чистку.

Часть рейсов в Москву "Аэрофлот" перенаправит на другие аэродромы. Так самолеты из Сочи, Стамбула, Мадрида и Ниццы будут принимать в Домодедово. Пассажирам из Гамбурга, Симферополя, Барселоны, Нижневартовска и Минеральных вод придется добираться в столицу из Нижнего Новгорода, а из Праги и Амстердама - из Санкт-Петербурга.

Всю информацию об изменениях пассажирам сообщают через центр информации и бронирования. В компании заверили, что прибывших на регистрацию обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".

ИСТОЧНИК KP.RU

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