Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-22T05:56:00+03:00

Ракета H-IIA с космическим зондом Hayabusa 2 стартует с площадки на острове Танегасима Фото: REUTERS

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Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил успешную посадку на астероид Рюгу 22 февраля. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Космический объект находится в 340 миллионах километров от земли. Аппарат сел на заранее выбранную площадку диаметром 6 метров у экватора астероида. На поверхности объекта "Хаябуса-2" выстрелил в грунт металлической пулей и немедленно собрал поднявшиеся образцы пород специальным пылесосом. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер. Взяв образцы его почвы, зонд взлетел с небесного тела.

Зонд должен вернуться на орбиту астероида, где останется до конца года. Запланированы еще две посадки "Хаябуса-2" на астероид Рюгу, передает ТАСС.

Сложность заключалась в том, что сигнал до аппарата на таких расстояниях идет слишком долго, поэтому управлять процессом посадки с Земли невозможно. Зонд выполнял операцию самостоятельно, ориентируясь по отражающему солнечный свет маячку в районе посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU