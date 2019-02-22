Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил успешную посадку на астероид Рюгу 22 февраля. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.
Космический объект находится в 340 миллионах километров от земли. Аппарат сел на заранее выбранную площадку диаметром 6 метров у экватора астероида. На поверхности объекта "Хаябуса-2" выстрелил в грунт металлической пулей и немедленно собрал поднявшиеся образцы пород специальным пылесосом. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер. Взяв образцы его почвы, зонд взлетел с небесного тела.
Зонд должен вернуться на орбиту астероида, где останется до конца года. Запланированы еще две посадки "Хаябуса-2" на астероид Рюгу, передает ТАСС.
Сложность заключалась в том, что сигнал до аппарата на таких расстояниях идет слишком долго, поэтому управлять процессом посадки с Земли невозможно. Зонд выполнял операцию самостоятельно, ориентируясь по отражающему солнечный свет маячку в районе посадки.
ИСТОЧНИК KP.RU