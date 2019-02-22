Трамп и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

СЕГОДНЯ 06:07 2019-02-22T06:11:37+03:00

Лидеры договорились по вопросу вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон

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Состоялись телефонные переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии, сообщили источники в администрации турецкого лидера.

По данным агентства Anadolu Ajans , в разговоре речь шла о последних сирийских событиях и решимости сторон бороться со всеми проявлениями терроризма. Трамп и Эрдоган признали важность оказания поддержки политическому процессу выхода из кризиса в Сирии.

Президенты смогли договорится по вопросу вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон. В завершении разговора лидеры Турции и США условились о дальнейшем развитии двусторонних экономических отношений и достижении товарооборота между странами в 75 миллиардов долларов.

Как сообщал накануне сайт kp.ru, Великобритания, Франция и Германия отказались оставлять свои воинские контингенты в Сирии после вывода оттуда войск США. Ранее американское командование планировало сформировать из британских, французских и немецких частей наблюдательные силы на границе Сирии и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU