2019-02-22T07:21:36+03:00
Общество

Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту пройдет 8 декабря

Билеты появятся в продаже за 90 дней до даты отправления
Юлия ДИВЕЕВА
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Крымский мост через Керченский пролив. Фото: Инфоцентр Крымский мостКрымский мост через Керченский пролив. Фото: Инфоцентр Крымский мост
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Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Об этом сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко.

Он подчеркнул, что дата определена. Продажа билетов на этот рейс будет открыта в сентябре, за 90 дней до даты отправления. На Крымском полуострове реализация билетов на поезда дальнего следования будет вестись в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Резниченко уточнил, что железнодорожными перевозками на полуостров будет заниматься отдельная транспортная компания, которую пока не определили, передает ТАСС.

"Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу", - пояснил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги".

По его словам, по железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска.

Состав рейсов Москва-Симферополь и обратный хотят собрать из 14 двухэтажных купейных и спальных вагонов. Вместимость такого поезда - 882 пассажира. Цена на билеты не будет превышать среднюю стоимость проезда по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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