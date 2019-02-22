Погода в Москве на 22 февраля 2019 года: в городе ожидается вьюга
Погода в Москве на 22 февраля 2019 года будет довольно нелетной. Небо над городом почти полностью затянется облаками, при этом на дорогах все еще остается гололедица.
Температура воздуха днем составит -10..-8 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся аж до -14..-12. При этом москвичей ждет небольшой снег, а в отдельных районах он может быть умеренным. Также местами ожидается метель.
Еще одним неблагоприятным фактором является сильный ветер. Согласно данным Гидрометцентра России, воздушные потоки северного направления разовьют скорость 8-13 метров в секунду, что уже достаточно много, но это еще не все. Местами по городу порывы ветра могут достигать все 15-20 м/c.
Сайт kp.ru писал о том, что совокупность всех этих явлений приведет к возникновению природного явления, называемого вьюга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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