2019-02-22T07:25:25+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 22 февраля 2019 года: в городе ожидается вьюга

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 22 февраля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В пятницу в столице ожидается сильный ветер и обильный снегопадВ пятницу в столице ожидается сильный ветер и обильный снегопадФото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Москве на 22 февраля 2019 года будет довольно нелетной. Небо над городом почти полностью затянется облаками, при этом на дорогах все еще остается гололедица.

Температура воздуха днем составит -10..-8 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся аж до -14..-12. При этом москвичей ждет небольшой снег, а в отдельных районах он может быть умеренным. Также местами ожидается метель.

Еще одним неблагоприятным фактором является сильный ветер. Согласно данным Гидрометцентра России, воздушные потоки северного направления разовьют скорость 8-13 метров в секунду, что уже достаточно много, но это еще не все. Местами по городу порывы ветра могут достигать все 15-20 м/c.

Сайт kp.ru писал о том, что совокупность всех этих явлений приведет к возникновению природного явления, называемого вьюга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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