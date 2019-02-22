США оставят в Сирии 200 своих миротворцев

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-22T07:41:16+03:00

Решение было принято в Белом доме после телефонных переговоров Трампа с Эрдоганом

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Соединенные Штаты оставят в Сирии после вывода своих войск небольшой миротворческий контингент. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время", - сказала она..

По словам Сандерс, решение было объявлено после того, как Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств договорились в продолжить в Сирии вести скоординированную работу "по созданию безопасной зоны", сообщает агентство Reuters.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президенты Турции и США по телефону обсудили ситуацию в Сирии и признали важность оказания поддержки политическому процессу выхода из кризиса в Сирии. Президенты смогли договорится по вопросу вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU