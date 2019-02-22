2019-02-22T08:11:21+03:00
Политика

Берни Сандерс заявил, что не считает Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы

Сенатор и кандидат в президенты США призвал Мадуро провести в своей стране честные выборы
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенатор Конгресса США от Демократической партии Берни СандерсСенатор Конгресса США от Демократической партии Берни СандерсФото: REUTERS
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Сенатор Конгресса США от штата Вермонт и кандидат в президенты на выборах 2020 года Берни Сандерс заявил, что не признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. При этом политик признал, что к прошедшим в Боливарианской республике выборам, на которых победил Николас Мадуро, есть много вопросов.

“Я считаю, что есть серьезные вопросы относительно легитимности недавних выборов, и есть масса людей, которые считают, что они были сфальсифицированны. И я думаю, что Соединенным Штатам следует работать с международным сообществом, чтобы обеспечить в Венесуэле проведение свободных и честных выборов", - сказал Сандерс в интервью телеканалу Univision.

Американский политик уверен, что Мадуро не следует покидать свой пост, но он должен провести открытые выборы, которые бы определили, должен ли он оставаться у власти.

"Я думаю, что это было очень, очень оскорбительно, но это решение венесуэльского народа. Я считаю, надо провести свободные и честные выборы, но не нельзя, чтобы Соединенные Штаты использовали военную силу и вмешивались снова, как это было в прошлом в латиноамериканском регионе. Вы помните как это было в Чили или Бразилии, Доминиканской Республике или Гватемале. У США очень плохой опыт вмешательства в страны Латинской Америки. Это не должно повториться", - подчеркнул сенатор.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что демократ Сандерс 19 февраля объявил о намерении вновь баллотироваться на пост американского президента США. Он назвал нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа лжецом, который позорит страну, и пообещал выступать против всех его инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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