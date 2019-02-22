2019-02-22T08:12:48+03:00
Политика

В составе ВДВ будет сформирована пятая дивизия

Также планируется создание бригады с организационно-штатной структур "нового типа"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В будущем в составе ВДВ будет пять дивизий, а не четыреВ будущем в составе ВДВ будет пять дивизий, а не четыреФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В составе Воздушно-десантных войск России появится еще одна дивизия. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

По его словам, в будущем боевой состав войск будет включать в себя в общей сложности пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, а также воинские соединения и части обеспечения, военные учебные заведения.

"Дальнейшее строительство и развитие Воздушно-десантных ­войск будет проводиться в соответствии с утверждённой министром обороны РФ Концепцией строительства и развития ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", - сказал Сердюков.

При этом он подчеркнул, что численность войск также продолжит увеличиваться. Запланировано еще несколько мероприятий, которые позволят значительно усилить ВДВ и их боевые возможности. Так, например, предусмотрено создание бригады с организационно-штатной структурой "нового типа", передает газета "Красная звезда",

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно также о формировании в рамках войск армейской авиации, подразделений противовоздушной и противоракетной обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России появится новая структура, которая проследит за трафиком в сети
Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за метели
Берни Сандерс заявил, что не считает Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы
США разрабатывают стратегию "скрытого вторжения" в Россию
США оставят в Сирии 200 своих миротворцев
Погода в Москве на 22 февраля 2019 года: в городе ожидается вьюга
Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту пройдет 8 декабря
США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике
Гуайдо подписал первый "президентский" указ о ввозе гуманитарной помощи в Венесуэлу
Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"
Трамп и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу
"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево
Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO
Запуск "Союз-СТ" со спутниками OneWeb отложили на день
Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом
Нашли дневник маршала Малиновского с анализом причин поражений в начале ВОВ
Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы