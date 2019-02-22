В составе ВДВ будет сформирована пятая дивизия
В составе Воздушно-десантных войск России появится еще одна дивизия. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.
По его словам, в будущем боевой состав войск будет включать в себя в общей сложности пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, а также воинские соединения и части обеспечения, военные учебные заведения.
"Дальнейшее строительство и развитие Воздушно-десантных войск будет проводиться в соответствии с утверждённой министром обороны РФ Концепцией строительства и развития ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", - сказал Сердюков.
При этом он подчеркнул, что численность войск также продолжит увеличиваться. Запланировано еще несколько мероприятий, которые позволят значительно усилить ВДВ и их боевые возможности. Так, например, предусмотрено создание бригады с организационно-штатной структурой "нового типа", передает газета "Красная звезда",
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года стало известно также о формировании в рамках войск армейской авиации, подразделений противовоздушной и противоракетной обороны.
ИСТОЧНИК KP.RU