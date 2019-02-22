Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за метели

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-22T08:26:02+03:00

В пятницу в столице ожидается сильный ветер и обильный снегопад Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 22 февраля, в столице весь день будет идти обильный снегопад и дуть сильный ветер

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Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильной метели в пятницу, 22 февраля. В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения на дорогах и держать увеличенную дистанцию от впереди идущих автомобилей, поскольку имеет место гололедица и заносы.

При этом в городском департамента транспорта посоветовали жителям и гостям столицы вовсе отказаться от личных средств передвижения.

"Обещанная метель продолжается. Сегодня быстрее и безопаснее будет передвигаться на городском транспорте. Если Вам все же необходимо сесть за руль, будьте внимательны", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что в пятницу днем столбики термометров в Москве опустятся до -10 градусов, а ветер разовьет скорость в пределах 8-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU