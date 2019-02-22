Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за метели
Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильной метели в пятницу, 22 февраля. В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения на дорогах и держать увеличенную дистанцию от впереди идущих автомобилей, поскольку имеет место гололедица и заносы.
При этом в городском департамента транспорта посоветовали жителям и гостям столицы вовсе отказаться от личных средств передвижения.
"Обещанная метель продолжается. Сегодня быстрее и безопаснее будет передвигаться на городском транспорте. Если Вам все же необходимо сесть за руль, будьте внимательны", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его странице в Twitter.
Сайт kp.ru писал о том, что в пятницу днем столбики термометров в Москве опустятся до -10 градусов, а ветер разовьет скорость в пределах 8-20 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»