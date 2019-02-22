2019-02-22T08:26:30+03:00
Общество

В России появится новая структура, которая проследит за трафиком в сети

Она создастся до 1 июля, Центр будет подчиняться Роскомнадзору
Ася РОМАНЧУК
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В России появится структура, которая займется мониторингом трафика в сетиВ России появится структура, которая займется мониторингом трафика в сетиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В России появится новая структура, которая будет следить за трафиком в Интернете. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования будет создан до 1 июля, подчиняться сотрудники Центра будут Роскомнадзору.

Соответствующее постановление уже подписано Дмитрием Медведевым, рассказали газете «Известия» в аппарате кабинета министров.

Планируется, что новая структура займется обобщением и обработкой трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных. Это позволит бороться с «серыми схемами» прохождения трафика через государственную границу.

Если центр появится уже летом, то полноценно сама система начнет функционировать к 1 января 2020 года. К тому моменту весь регламент работы будет согласован с ФСБ.

Какую именно информацию предстоит отслеживать и анализировать должны ответить в Минкомсвязи.

Ранее Владимир Путин отметил, что отключение России от всемирной сети "нанесет партнерам России колоссальный урон". Глава государства предположил, что прежде, чем это сделать "они сто раз подумают".

Нужен ли России суверенный интернет за 1,8 млрд рублей?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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