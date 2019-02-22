В России появится новая структура, которая проследит за трафиком в сети

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-22T08:26:30+03:00

В России появится структура, которая займется мониторингом трафика в сети Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Она создастся до 1 июля, Центр будет подчиняться Роскомнадзору

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В России появится новая структура, которая будет следить за трафиком в Интернете. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования будет создан до 1 июля, подчиняться сотрудники Центра будут Роскомнадзору.

Соответствующее постановление уже подписано Дмитрием Медведевым, рассказали газете «Известия» в аппарате кабинета министров.

Планируется, что новая структура займется обобщением и обработкой трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных. Это позволит бороться с «серыми схемами» прохождения трафика через государственную границу.

Если центр появится уже летом, то полноценно сама система начнет функционировать к 1 января 2020 года. К тому моменту весь регламент работы будет согласован с ФСБ.

Какую именно информацию предстоит отслеживать и анализировать должны ответить в Минкомсвязи.

Ранее Владимир Путин отметил, что отключение России от всемирной сети "нанесет партнерам России колоссальный урон". Глава государства предположил, что прежде, чем это сделать "они сто раз подумают".

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ИСТОЧНИК KP.RU