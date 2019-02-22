Глава МИД Колумбии назвал Мадуро источником агрессии против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-22T08:45:12+03:00

Карлос Ольмес Трухильо заявил, что именно президент республики будет нести ответственность, если кто-то пострадает при доставке гумпомощи через границу

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он агрессивно настроен по отношению к своей же стране.

По мнению главы ведомства, именно об этом свидетельствует отказ Каракаса от гуманитарной помощи, которую предлагают другие государства.

"Единственная агрессия против Венесуэлы - это агрессия незаконного режима Мадуро против права венесуэльцев на свободу и демократию", - сказал дипломат, подчеркнув, что Богота, в свою очередь, действует исключительно с использованием политических и дипломатических механизмов.

Трухильо также добавил, что именно действующий президент Боливарианской Республики будет нести ответственность за акты насилия, которые могут произойти на границе при попытке провезти гуманитарную помощь. Слова главы ведомства приводятся в видеотрансляции, размещенной на его странице в Twitter.

Стоит отметить, что Мадуро уже перекрыл сухопутную границу Венесуэлы с Бразилией, а также морскую – с Малыми Антильскими островами. Между тем, как писал сайт kp.ru, Россия спокойно поставляет свою гуманитарную помощь жителям республики через официальные каналы и с разрешения Каракаса.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU