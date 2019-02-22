2019-02-22T08:45:12+03:00
Политика

Глава МИД Колумбии назвал Мадуро источником агрессии против Венесуэлы

Карлос Ольмес Трухильо заявил, что именно президент республики будет нести ответственность, если кто-то пострадает при доставке гумпомощи через границу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он агрессивно настроен по отношению к своей же стране.

По мнению главы ведомства, именно об этом свидетельствует отказ Каракаса от гуманитарной помощи, которую предлагают другие государства.

"Единственная агрессия против Венесуэлы - это агрессия незаконного режима Мадуро против права венесуэльцев на свободу и демократию", - сказал дипломат, подчеркнув, что Богота, в свою очередь, действует исключительно с использованием политических и дипломатических механизмов.

Трухильо также добавил, что именно действующий президент Боливарианской Республики будет нести ответственность за акты насилия, которые могут произойти на границе при попытке провезти гуманитарную помощь. Слова главы ведомства приводятся в видеотрансляции, размещенной на его странице в Twitter.

Стоит отметить, что Мадуро уже перекрыл сухопутную границу Венесуэлы с Бразилией, а также морскую – с Малыми Антильскими островами. Между тем, как писал сайт kp.ru, Россия спокойно поставляет свою гуманитарную помощь жителям республики через официальные каналы и с разрешения Каракаса.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия готова поставить Индии дополнительную партию МиГ-29
Не менее трех человек пострадали в результате землетрясения в Японии
Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро
МВД пресекло деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей
В России появится новая структура, которая проследит за трафиком в сети
Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за метели
В составе ВДВ будет сформирована пятая дивизия
Берни Сандерс заявил, что не считает Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы
США разрабатывают стратегию "скрытого вторжения" в Россию
США оставят в Сирии 200 своих миротворцев
Погода в Москве на 22 февраля 2019 года: в городе ожидается вьюга
Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту пройдет 8 декабря
США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике
Гуайдо подписал первый "президентский" указ о ввозе гуманитарной помощи в Венесуэлу
Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"
Трамп и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу
"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево
Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO
Запуск "Союз-СТ" со спутниками OneWeb отложили на день
Макрон назвал появление "желтых жилетов" коллективным провалом
Нашли дневник маршала Малиновского с анализом причин поражений в начале ВОВ
Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы