МВД пресекло деятельность банды, которая вывела из России 37 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-22T09:11:31+03:00

Один из фигурантов уголовного дела уже помещен под стражу

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Российские правоохранители пресекли деятельность международного преступного сообщества, которое за несколько лет незаконно вывело из страны более 37 миллиардов рублей. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По ее словам, ОПГ была создана гражданами России и Молдавии Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном с целью. В течение 2013-2014 годов члены этой банды по надуманным основаниям и подложным документам выводили со счетов подконтрольных им юридических лиц в организациях "Западный" и "Русский Земельный Банк" иностранную валюту, которую после помещали в "BC Moldindconbank S.A." и на счета других зарубежных организаций. При этом объяснялись такие операции сделками по продаже валюты.

Позже все эти денежные средства списывались в рублях с корреспондентских счетов российских банков по подложным решениям судов Молдавии. К настоящему моменту правоохранителям удалось арестовать одного из фигурантов уголовного дела.

"Задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте МВД.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается.

Сайт kp.ru писал о том, что за последние 30 лет из России было выведено около триллиона долларов. По крайней мере половина всех этих средств вращается между офшорами и экономикой нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU