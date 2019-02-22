Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне в пятницу, 22 февраля

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-22T10:43:50+03:00

В этом году дополнительного выходного в честь Дня защитника отечества не будет - его перенесли на 10 мая

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В 2019 году россиян ждет сокращенный рабочий день в пятницу, 22 февраля. Жители смогут завершить свои дела на час раньше в преддверии празднования Дня защитника отечества. Об этом напомнили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

"Работники со стандартным пятидневным графиком <...> смогут закончить трудовой день на один час раньше", — сообщили в ведомстве

Следующие праздничные выходные ждут россиян только в марте

При этом в Роструде уточнили, что дополнительного выходного дня в честь праздника не будет, поскольку его перенесли на 10 мая. Сам же День защитника отечества пришелся на субботу, а, следовательно, большинству россиян и так не придется выходить на работу, передает РИА Новости.

Что же касается майских праздников, то сайт kp.ru писал о том, что благодаря переносу одного выходного, в последний весенний месяц граждане смогут отдыхать с 1 по 5 число - целых четыре дня подряд - и еще с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU