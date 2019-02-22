Крупные города лишатся генпланов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-22T10:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент поручил подготовить к 1 марта предложения по градостроительной политике крупных городов. Планируется, что генпланы, которыми руководствовались ранее, будут отменены. На их место придут новые регламенты. Именно они будут определять направления развития мегаполисов.

Эксперты видят только два документа, которые смогут заменить генплан: в первом случае – это стратегия пространственного развития, во втором - комплексный план инфраструктурного развития.

Будет ли это работать и не обернется подобное послабление хаотичной застройкой и исчезновением зеленых зон, рассказали в Союзе архитекторов России.

Вице-президент объединения Дмитрий Наринский уверен, что сегодня генпланы уже не отражают замыслов, которые были заложены в них изначально. Во многие подобные документы не единожды вносились изменения.

- Бесконечно совершенствовать то, что не работает нельзя. Лучше один раз кардинально изменить. Пример устаревания документа – это строительство к ЧМ-2018. Ни один стадион предусмотрен не был, каждый раз требовалось вносить изменения. Это лишняя бюрократическая работа, - комментирует газете «Известия» эксперт.

На ситуацию есть и иной взгляд. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косачева уверена, что послабление в вопросах стратегического пространственного планирования принесет только негативные результаты в развитии наших городов и агломераций. Все будет делаться в угоду бизнеса и ради получения доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU