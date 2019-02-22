Александр Дюков выбран новым президентом РФС

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-22T12:26:47+03:00

Он известен по своей работе в питерском "Зените"

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 февраля, в Москве прошли выборы нового президента РФС. Победу в них одержал фаворит предвыборной гонки - Александр Дюков. Дюков успел заручиться огромной поддержкой накануне выборов. Он известен футбольному миру по своей работе в питерском клубе "Зенит".

С марта 2008 года по май 2017 года он был президентом клуба из Санкт-Петербурга. За это время "Зенит" выиграл в 2008 году Кубок и Суперкубок УЕФА, трижды победил в чемпионате России (2010, 2012 и 2015), дважды в Кубке России (2010, 2016). Позднее же он возглавил совет директоров "Зенита".

- Понимаю, как много значит футбол для миллионов россиян, и искренне хочу, чтобы футбол в нашей стране развивался, - сказал Дюков, выступая на конференции.

В разное время Российский футбольный союз возглавляли Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в должности и.о. (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в должности и.о. с 25 декабря 2017 по 19 декабря 2018, Сергей Прядкин в должности и.о с 19 декабря 2018 года по сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU