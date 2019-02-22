Глава МЧС наградил спасателей, доставших младенца из-под завалов в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-22T11:10:13+03:00

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Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев наградил сотрудников ведомства, которые принимали участие в операции по спасению теперь уже одиннадцатимесячного Вани Фокина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, младенец оказался под завалами обрушившегося жилого дома в Магнитогорске в канун Нового года. Настоящее чудо случилось уже целые сутки после трагедии, и из-под обломков здания раздался детский крик. Мальчик провел на морозе без еды и воды около 35 часов, однако, несмотря на такие ужасные условия, смог выжить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/684885" frameborder="0"></iframe> Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

В первый день нового 2019 года 34-летний спасатель по имени Петр Гриценко достал Ваню из заваленной обломками кроватки и передал медикам. Позже станет известно, что ребенок выжил благодаря плотному матрацу, памперсу и теплому одеялу.

"Знак отличия МЧС России крест "За доблесть" был вручен начальнику Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС полковнику Петру Гриценко", - сообщается на сайте ведомства.

Здесь же уточняется, что аналогичную награду получил другой участник спасательной операции, заместитель начальника отдела медико-спасательного отдела майор м/с Анатолий Чумичев. Кроме того, начальник оперативного отдела подполковник Владимир Ковальчук удостоился медали "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", а полковнику Александру Шевченко вручили именное огнестрельное оружие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/685352" frameborder="0"></iframe> Петр Гриценко - о спасении Вани Фокина.

ИСТОЧНИК KP.RU