Нефть марки Brent торгуется в районе $67
Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе 67 долларов в пятницу, 22 февраля.
По сравнению с уровнем закрытия последней сессии стоимость сырья утром несколько увеличилась (на 0,15%), однако котировки продолжают колебаться. Сильнейшее сопротивление наблюдается у планки в 67,50 доллара.
Что же касается конкретных цифр, то в 10.40 по мск Brent торговалась по 67,14 доллара за баррель, а стоимость WTI оценивалась в 57,09 доллара.
Сайт kp.ru писал о том, что резкие падения и подъемы в данной сфере провоцируются сразу рядом факторов. Так, например, в начале февраля стоимость Brent падала до 61,5 доллара, поскольку Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против венесуэльской сырьевой промышленности, а к середине месяца цены вновь поднялись. Причиной стали надежды инвесторов на избежание перепроизводства сырья.
Совместная российско-венесуэльская компания по добыче нефти.Александр КОЦ
ИСТОЧНИК KP.RU