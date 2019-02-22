Нефть марки Brent торгуется в районе $67

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-22T11:48:35+03:00

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Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе 67 долларов в пятницу, 22 февраля.

По сравнению с уровнем закрытия последней сессии стоимость сырья утром несколько увеличилась (на 0,15%), однако котировки продолжают колебаться. Сильнейшее сопротивление наблюдается у планки в 67,50 доллара.

Что же касается конкретных цифр, то в 10.40 по мск Brent торговалась по 67,14 доллара за баррель, а стоимость WTI оценивалась в 57,09 доллара.

Сайт kp.ru писал о том, что резкие падения и подъемы в данной сфере провоцируются сразу рядом факторов. Так, например, в начале февраля стоимость Brent падала до 61,5 доллара, поскольку Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против венесуэльской сырьевой промышленности, а к середине месяца цены вновь поднялись. Причиной стали надежды инвесторов на избежание перепроизводства сырья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688757" frameborder="0"></iframe> Совместная российско-венесуэльская компания по добыче нефти.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU