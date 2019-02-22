Сердар Азмун номинирован на лучшего игрока Лиги Европы

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-22T11:55:36+03:00

Форвард «Зенита» попал в список лучших игроков недели в Лиге Европы по версии УЕФА

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УЕФА назвала список кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На этой неделе прошли ответные матчи «Зенита» и «Фенербахче», «Краснодара» и «Байера». По итогам матчей наши прошли в следующий раунд.

В «Зените» особо отличился 24-летний форвард Сердар Азмун, купленный из «Рубина», оформивший дубль в ворота турецкого клуба и принесшего своей команде победу и выход в плей-офф турнира. За свое яркое выступление в мачте, 2 гола и 1 ассист (на Магомеда Оздоева, оформившего третий гол), Азмун попал в список лучших игроков Лиги Европы по версии УЕФА.

Помимо него в список также включены Патсон Дака («Зальцбург»), Пабло Сарабия («Севилья»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»).

Все клубы, игроки которых попали в список номинантов на лучшего игрока Лиги Европы недели, прошли в следующую стадию турнира 1/8 финала.

ИСТОЧНИК KP.RU