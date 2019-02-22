2019-02-22T12:01:32+03:00
Умные вещи

Пользователи iPhone придумали, как обойти биометрическую защиту в WhatsApp

Представители мессенджера подтвердили, что данная возможность существует, но ее пытаются устранить
Елена АКИМОВА
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Пользователи придумали, как обойти биометрическую защиту в WhatsAppПользователи придумали, как обойти биометрическую защиту в WhatsAppФото: Михаил ФРОЛОВ
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Совсем недавно мессенджер WhatsApp сообщил о новой системе защиты сообщений пользователей. Попасть в чат может только владелец телефона, так как для этого придется пройти биометрическую систему идентификации, с помощью изображения лица или отпечатка пальца владельца гаджета. Но оказывается, что в системе безопасности есть свои пробелы.

О них рассказали пользователи Reddit. Оказывается, чтобы обойти защиту достаточно воспользоваться функцией «поделиться» на iPhpne.

Пользователь под ником u/de_X_ter объяснил, что нужно отключить в настройках гаджета моментальную скорость блокировки экрана. И тогда система дает сбой.

Отрицать уязвимость представители WhatsApp не стали, отметив, что в курсе ситуации и сейчас специалисты работают над решением этой проблемы. А всем пользователям рекомендовали установить опцию блокировки экрана „немедленно“, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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