2019-02-22T12:04:11+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу во Внуково

Из-за инцидента прибывший из Самары лайнер смог приземлиться лишь со следующей попытки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На протяжении всей пятницы в Москве ожидаются сильный ветер и обильный снегопадНа протяжении всей пятницы в Москве ожидаются сильный ветер и обильный снегопадФото: Михаил ФРОЛОВ
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Неблагоприятные погодные условия привели к ЧП в московском аэропорту Внуково. В пятницу, 22 февраля, один из лайнеров задел взлетно-посадочную полосу во время приземления и вынужден был снова подняться в воздух.

Речь идет о "Боинге 737", который прилетел в столицу из Самары. Лайнер не смог с первого раза приземлиться на полосу и вынужден был уйти на второй круг.

"При уходе на второй круг из-за сильного ветра самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Известно, что самолет повредил хвостовое оперение и был временно отстранен от полетов. Теперь специалистам предстоит оценить его техническое состояние. Что же касается находящихся на борту лайнера пассажиров, то сообщений о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими неделями ранее еще одно ЧП с самолетом произошло также в Домодедово. Лайнер, летевший рейсом Тюмень - Москва, врезался в фонарный столб. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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