В подмосковном Реутове эвакуировали посетителей трех торговых центров
Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке трех торговых центров, расположенных в подмосковном городе Реутов, после того, как неизвестные сообщили об угрозе взрыва зданий. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.
По его словам, проверка затронула ТЦ "Лента", "Реутовский" и "Шоколад". К настоящему моменту всех посетителей и сотрудников центров уже вывели из зданий.
При этом ранее в пятницу сообщения о "минировании" поступали также в отношении трех жилых домов поселка Островки Раменского района. Угроза не подтвердилась - люди смогли вернуться в свои квартиры, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что абсолютное большинство подобных анонимных сообщений оказывается ложным. Так, ранее неизвестные "заминировали" несколько столичных торговых центров, а так же здание Министерства образования и науки России. Бомбу не обнаружили, а по факту инцидента возбудили уголовное дело.
Произошла эвакуация из здания ТЦ Шоколад в Реутове.
ИСТОЧНИК KP.RU