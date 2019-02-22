2019-02-22T12:24:55+03:00
Происшествия

В подмосковном Реутове эвакуировали посетителей трех торговых центров

Меры были приняты после поступления анонимных сообщений о "минировании" зданий [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В зданиях проводятся проверкиВ зданиях проводятся проверкиФото: скриншот с видео
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Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке трех торговых центров, расположенных в подмосковном городе Реутов, после того, как неизвестные сообщили об угрозе взрыва зданий. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

По его словам, проверка затронула ТЦ "Лента", "Реутовский" и "Шоколад". К настоящему моменту всех посетителей и сотрудников центров уже вывели из зданий.

При этом ранее в пятницу сообщения о "минировании" поступали также в отношении трех жилых домов поселка Островки Раменского района. Угроза не подтвердилась - люди смогли вернуться в свои квартиры, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что абсолютное большинство подобных анонимных сообщений оказывается ложным. Так, ранее неизвестные "заминировали" несколько столичных торговых центров, а так же здание Министерства образования и науки России. Бомбу не обнаружили, а по факту инцидента возбудили уголовное дело.

Произошла эвакуация из здания ТЦ Шоколад в Реутове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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