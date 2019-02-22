Впервые за 82 года на Лас-Вегас обрушился мощный снегопад

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-22T12:48:38+03:00

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Накануне, 21 февраля, на Лас-Вегас и штат Невада сильнейший снегопад обрушился впервые более чем за 80 лет. Толщина снежного покрова в городе достигла 13 миллиметров, а в международном аэропорту Лас-Вегаса - 25 миллиметров.

Отмечается, что такого мощного снегопада в Лас-Вегасе и его окрестностях не было с начала регулярных метеонаблюдений в 1937 году. Более того, по прогнозам синоптиков, 22 февраля, толщина снежного покрова с некоторых районах может превысить 75 миллиметров, передает сетевое издание m24.ru.

Из-за непогоды местные власти закрыли дорогу между городом и Фениксом, в результате чего образовалась многокилометровая пробка из легковушек и грузовиков. Кроме того из-а плохой видимости и скользких дорог на трассах в регионе произошли десятки автомобильных аварий. В вязи с этим полиция обратилась к туристам и местным жителям с просьбой временно отказаться от автотранспорта.

Международный аэропорт Лас-Вегаса, где из-за снега и льда обледенели полосы, сообщил, что в общей сложности были отменены или задержаны более 100 рейсов, передает сайт телеканала «Звезда».

На Лас-Вегас обрушился сильнейший снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU