2019-02-22T12:56:05+03:00
Общество

Медведев поручил проработать вопрос запрета «аквариумов» в суде

Поручение премьер-министра должно быть выполнено до 1 апреля
Елена Гильманова
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об установление запрета на использование в залах суда «аквариумов», защитных кабин для помещения в них обвиняемых. Об этом сообщили на сайте Кабинета министров

«Минюсту России, МВД России, Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования», - говорится в поручении.

Список перечня задач был составлен по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания. Поручение должно быть выполнено до 1 апреля 2019 года.

Ранее kp.ru сообщал, что В Госдуму внесли законопроект, запрещающий установку клеток для подсудимых в залах суда. Инициатива принадлежала группе сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу. Законопроект предусматривает обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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