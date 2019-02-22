Устюгов и Большунов вошли в состав сборной России на скиатлон

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-22T13:18:37+03:00

Россиянин Сергей Устюгов - в составе команды на гонку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил составы наших команд на мужской и женский скиатлон, который пройдет завтра, 23 февраля. Мужчины побегут гонку на 30 километров, а женщины дистанцию в два раза короче.

У мужчин за сборную России побегут Сергей Устюгов, Александр Большунов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко и Денис Спицов. А у женщин - Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Мария Истомина.

Накануне, напомним, сборная России выиграла первую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В мужском спринте третьим стал Глеб Ретивых.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта продлится до 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU