Устюгов и Большунов вошли в состав сборной России на скиатлон
Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил составы наших команд на мужской и женский скиатлон, который пройдет завтра, 23 февраля. Мужчины побегут гонку на 30 километров, а женщины дистанцию в два раза короче.
У мужчин за сборную России побегут Сергей Устюгов, Александр Большунов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко и Денис Спицов. А у женщин - Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Мария Истомина.
Накануне, напомним, сборная России выиграла первую медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В мужском спринте третьим стал Глеб Ретивых.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта продлится до 3 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU